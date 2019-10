Rembrandt - Le retour du fils prodigue

Né le 15 juillet 1606 ou 1607 à Leyde, aux Pays-Bas alors Provinces-Unies et mort le 4 octobre 1669, à Amsterdam, Rembrandt Harmenszoon van Rijn est l'un des plus grands peintres de l'histoire de la peinture, notamment de la peinture baroque, et l'un des plus importants peintres de l'École hollandaise du XVIIe siècle. On lui doit notamment une série de tableaux consacrés à la vie du Christ, parmi lesquels une représentation incomparable de la parabole du fils prodigue, auquel Laurent Verpoorten consacre aujourd'hui son émission.