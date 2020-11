Rencontre avec le pasteur Georges Quenon

Le Pasteur QUENON, nommé en 2019 « Responsable des Ministères », visite à ce titre, une à une, les communautés protestantes francophones de Belgique. Pour RCF, il fait le point sur sa mission.



Désigné par ses pairs comme personne ressource, envoyé auprès de ceux/celles qui exercent un ministère rémunéré dans les communautés, le pasteur Georges QUENON est bien placé pour esquisser, notamment pour nos auditeurs catholiques, un panorama de l’Eglise protestante unie de Belgique (EPUB). Sa mission d’écoute et de soutien lui fait rencontrer des ministres enthousiastes et des communautés à bout de souffle, des paroissiens nostalgiques et des « pasteurs de rue », pleins d’audace missionnaire…