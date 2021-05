Au sommaire cette semaine d'Eglise en Sarthe. Retour d'une session de travail entre évêques de la province à Béhuard : l'évêque, successeur des apôtres, est intégré au collège des évêques du monde entier. Les réunions entre évêques manifestent quelquechose de ce qu'est l'épiscopat et l'Eglise.



A l'Ascension Jésus entre en communion de vie et de pouvoir avec son Père.Jésus est alors accessible dans tous les points de l'histoire et du temps.A l'Ascension nous entrons dans le temps de l'Eglise : temps d'attente de la venue du Christ dans sa gloire et temps de témoignage de l'espérance qui nous habite, au monde.



Et pour finir, la journée des communications sociales le pape dans mon message intitulée "Viens et vois" s'adressent aux communicants chrétiens et les renvoie à la pureté de leur métier : rapporter la vérité.