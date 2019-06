Retour sur la 11ème Rencontre des Orthodoxes de l'Ouest

Comment la place des laïcs dans l’Église a-t-elle évoluée, des origines à nos jours ? Et qu'elle sera-t-elle demain ? Une réflexion qui était le thème de la 11ème Rencontre des Orthodoxes de l'Ouest de la France. Un rassemblement qui s'est tenu les 8 et 9 Juin derniers en Normandie, et sur lequel revient aujourd'hui Michèle Nikitine.