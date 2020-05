Retour sur la 3ème journée internationale du vivre ensemble en paix

Célébrer la richesse des cultures du monde et réconcilier la famille humaine. C’était l’objectif de la 3ème journée du vivre ensemble en paix qui a eu lieu le 16 mai dernier. Mesures sanitaires obligent, cette année la journée s’est vécue essentiellement sur internet.



Un clip participatif enregistré par Mathieu Sempéré, le ténor des Stentors. Il chante, accompagné d'une vingtaine de choristes, dont certains font partie d'une chorale de Bourges.



Nous parlerons des vacances d’été et du centre de vacances en Bretagne via la fameuse association “Berry-Tudy”, les inscriptions sont ouvertes même si, vous l’entendrez, le camp s’adaptera aux obligations sanitaires.