Retour sur la table ronde "Aimer et comprendre la Création" - deuxième partie

« Aimer et comprendre la Création » - deuxième partie d’une table ronde proposée par le CCFD et des audois engagés dans une démarche d’écologie intégrale. Dans un débat animé par Clothilde de Ravignan, nous trouvons autour de la table Sr Suzanne Caizergues op, Océane Artigas, Bernard Gils pour le CCFD et Louis Fabre, vigneron engagé dans une démarche bio.



Comme chaque année, le diocèse de Carcassonne & Narbonne collabore avec les équipes d'animations du CCFD Terre solidaire pour animer en local la période du Carême. 2021, comme l'indique le Pape François, est un Carême placé sous le signe de l'espérance.



Invité.es : Clothilde de Ravignan, Sr Suzanne Caizergues op, Océane Artigas, Bernard Gils pour le CCFD et Louis Fabre