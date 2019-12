Dans Cathédrale en fête cette semaine, reportages et interviews nous permettent un retour sur le lancement de l'année jubilaire des 800 ans de la cathédrale, avec des éléments de la liturgie d'ouverture du dimanche 8 décembre et des échos des autres lancements civils, avec le Maire de Metz, le Préfet et Mgr Doré, directeur de collection de '"La grâce d'une cathédrale".