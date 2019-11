Retour sur le micro-syndoe des jeunes sur le numérique

Monseigneur Kockerols revient

- sur le micro-synode sur les réseaux sociaux et pélé des 7 églises.

- Sur la session plénière de la Comece et sur l’inauguration de l’école Matteo Ricci

- Annonce la rencontre entre les conseils vicariaux du Brabant flamand et de Bruxelles, la matinée

- sur le renouvellement de la Kt (16/11) et le festival venite adoremus