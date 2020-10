Réunion de l'Entraide protestante à la Ciotat le 1er novembre

Pauvreté, précarité, solitude et toutes les forme d’exclusion, ne doivent pas être des fatalités,

Pour l’Entraide, association protestante, c’est même un devoir de lutter contre ces fléaux.

Forte d’une expérience de plus de 30 ans, de 360 associations et 28000 collaborateurs, salariés et bénévoles répartis à travers le pays, l’Entraide a des ramifications partout sur le territoire.

Aujourd’hui nous vous proposons un petit coup de projecteur sur l’entraide dans le secteur paroissial d'Aubagne et La Ciotat avec le pasteur Roberto Beltrami.