Saint archimandrite Sophrony

Le Père Sophony a fait connaître Saint Silouane de l'Athos au monde entier, étant son disciple et biographe. Revenu en Europe après la mort de St Silouane, iI a fondé le monastère Saint-Jean-Baptiste en Angleterre (dans l'Essex) et devient un Père spirituel majeur dans le monde orthodoxe. C'est lui qui donna sa bénédiction à l'archimandrite Syméon afin qu'il fonde un monastère orthodoxe en Sarthe en 1990. Le Père Sophony, qui a été canonisé le 27 Novembre 2019 par le Patriarche œcuménique de Constantinople.



L'occasion pour Michèle Nikitine et son invité, l'Archimandrite Syméon, Père abbé du monastère orthodoxe de St Silouane à St Mars de Locquenay, de revenir sur son parcours.