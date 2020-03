Saint-Hilaire - Hilaire de Poitiers

Hilaire de Poitiers, premier évêque de Poitiers - (vers 315 et mort en 367).

En 355, alors que l’arianisme s’étend en Gaule, il s’oppose à cette théologie.

Lors du concile de Béziers de 356, dominé par les ariens unis autour de Saturnin, l'évêque d'Arles, il est déclaré hors de la communion et exilé en Phrygie.

C’est là qu’il découvre la pensée des théologiens orientaux et qu'il écrit ses grands traités de doctrine trinitaire : de Trinitate, de Synodis.