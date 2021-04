Saint-Jean-de-Garguier : nouvelle vie pour le prieuré

Lieu de culte et de pèlerinage le plus ancien du diocèse de Marseille, le prieuré Saint Jean de Garguier, entièrement restauré, s'apprête à accueillir un nouveau partenaire qui fera vivre la dimension pastorale et économique du lieu. Le père Olivier Salmeron, vicaire épiscopal, et Perrine Traversier, directrice de l'association diocésaine Le Mistral.