Saint Jean-Théophane Vénard - missionnaire, martyr au Tonkin († 1861)

Né le 21 novembre 1829 à Saint-Loup-sur-Thouet (Deux-Sèvres), mort le 2 Février 1861 à Hanoï.

Martyr, missionnaire au Tonkin, béatifié par Pie X en 1909.

Canonisé par Jean-Paul II à Rome le 19 juin 1988 parmi les 117 Martyrs du Vietnam.

"Nous sommes tous des fleurs plantées sur cette terre et que Dieu cueille en son temps, un peu plus tôt un peu plus tard."

Théophane Vénard

(Crédit : www.nominis.cef.fr)