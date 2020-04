Saint Junien - Ermite en Limousin

En Limousin, comme ailleurs, les premiers moines sont des ermites. Ces personnes vivent isolées pour mieux prier et profiter donc des conditions naturelles favorables de la région. C'est au Ve siècle que la vie érémitique prend de l'ampleur. Les progrès de la foi à cette époque, ou les événements tragiques du moment poussent certains à se retirer pour vivre leur foi dans la solitude. Un des ermites les plus célèbres est Saint Amand établi dans la forêt de Comodoliac sur les bords de la Vienne à l'ouest de Limoges. Il y est rejoint par Saint Junien qui vit seul pendant une quarantaine d'années, baptisant, guérissant, instruisant les populations du voisinage. (Les origines monastiques - diocèse de Limoges)

Dans le Limousin, au VIe siècle, les saints Amand et Junian, son disciple, ermites.

Martyrologe romain

