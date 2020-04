Saint Léger - évêque d'Autun († 679)

Issu d'une vieille famille franque de la région de Poitiers, apparenté aux nobles burgondes, bon évêque d'Autun à partir de 663, il est mêlé de très près aux luttes entre la Burgondie (Centre et Est de la France) et la Neustrie (Nord de la France). Contre la tendance centralisatrice de la Neustrie, il défend les usages et l'autonomie de la Bourgogne. Mais Ebroïn, le maître du palais de Neustrie assiègera Autun. Pour épargner la famine à sa ville, saint Léger se livre. Il a les yeux brûlés et la langue coupée.

Paroisse Saint-Léger en Saint-Maixentais - Diocèse de Poitiers

'Son corps est ramené à Saint-Maixent et placé dans une église Saint-Léger, proche de l'abbatiale.'

(de nomisis.cef.fr)