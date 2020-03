Saint Louis-Marie Grignion de Monfort

Louis-Marie Grignion de Montfort (31 janvier 1673 à Montfort-la-Cane - 28 avril 1716 à Saint-Laurent-sur-Sèvre).

Son nom a été donné à la nouvelle paroisse « Saint Louis-Marie Grignion de Montfort en Niortais » qui regroupe les communautés des anciens secteurs pastoraux de l’Autize, du Val d’Egray et du secteur « Entre plaine et roc ». La nouvelle paroisse reprend les 25 anciennes paroisses et rassemble 6 communautés locales.