Confesseur et évêque de Poitiers.

Ami de Robert d'Arbrissel, de saint Yves de Chartres et de saint Bernard de Poitiers, il sut résister aux grands de ce monde dont la conduite était scandaleuse. Le roi Philippe Ier, tout autant que le comte de Poitiers, avaient abandonné et répudié leur femme pour en épouser une autre. Saint Pierre condamna l'adultère en public. Le comte fit envahir l'église par ses soldats et, ne pouvant faire rétracter sa condamnation, il fit enfermer l'évêque au château de Chauvigny. C'est là que saint Pierre mourut au bout de deux années, ayant donné le témoignage de sa sainteté.