Savoir accueillir Dieu pour devenir un de ses enfants

Et si nous n'étions finalement pas tous enfants de Dieu ? Et si être un de ses fils, une de ses filles, cela commençait par l'accueillir ? Dieu n'est pas un "parapluie anti-problème", mais il aide celui qui l'aime et qui l'écoute. C'est ce qu'explique le pasteur Sébastien Fresse dans sa chronique Regard Protestant.