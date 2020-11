Scouts d'Europe, grandir à l'école des bois

Toussaint 1956, plusieurs jeunes européens, se réunissent à Cologne en Allemagne, mus par le désir de fonder une europe fraternelle grâce au scoutisme,

Deux ans plus tard est créée en France, l’association des guides et scouts d’europe, un mouvement d’éducation catholique.

Ils sont aujourd’hui plus de 33 000 membres, preuve que le mouvement a essaimé dans tout l’hexagone.

qu’est-ce qui se vit au sein de ce mouvement? notamment auprès des scouts

Aujourd’hui nous faisons plus ample connaissance avec Guillaume Lecat, chef de la patrouille des panthère à la troisième Aix-en-Provence,