Scouts : les raisons d'un succès

Un millier de jeunes, quinze groupes. Une ouverture de groupe par an depuis trois ans. Et toujours des listes d'attentes de dix enfants à Annecy, par exemple. Voilà l'état des lieux pour les Scouts et Guides de France (SGDF), dans les deux départements savoyards.

"L'engouement est national. En 2018, il y avait 85.000 adhérents chez les Scouts et Guides de France. Avec une croissance de 20% ces cinq dernières années" souligne Gilles Presson, délégué Territorial pour les Pays de Savoie.

Les Scouts Unitaires de France et les Guides et Scouts d'Europe, autres charismes reconnus par l'Eglise Catholique, connaissent aussi une demande croissante en Haute-Savoie.

Un intérêt pour le scoutisme qui ne semble pas réservé à une classe sociale ou un milieu : "Dans notre groupe, il y a beaucoup d'enfants dont dont les familles ne sont pas scouts. Des jeunes qui ne sont pas forcément croyants ou pratiquants. Tous sont très engagés et il y a une belle cohésion" témoigne Justine Moutal. Elle est responsable d'un groupe SGDF qui a ouvert en décembre 2018, dans le chablais.

"DES ENFANTS HEUREUX, UTILES, ACTIFS"

"Lord Baden-Powell, le fondateur du scoutisme (1907), souhaitait des enfants heureux, utiles et actifs. C'est ce que l'on veut encore pour nos enfants aujourd'hui ! Et cela ne s'apprend pas vraiment à l'école" ​explique Jean-Daniel Louys, respondable adjoint d'un groupe d'Annecy.

"L'autonomie, l'esprit d'équipe, la vie dans la nature... J'avais envie de faire partager ça à mon fils de 8 ans" témoigne Marie-Clémentine Dur, maman d'Annecy et ancienne scout.

Autre ingrédient du scoutisme : la spiritualité. "Tout dans les activités scouts appelle à la spiritrualité. A la reconnaissance d'une transcendance" explique Gilles Presson. "Chez les Scouts et Guides de France, sans faire de catéchisme, nous faisons découvrir la spiritualité catholique. Et nous éveillons à l'introspection et à la relecture".

Partage, esprit d'entraide, vie dans la nature

Charlotte, Amandine et Mathilde ont 14 à 19 ans. Elles racontent des rencontres avec des migrants, des voyages à l'étranger montés par les jeunes, des projets de camps "zéro déchets". "Nous aimons les valeurs du scoutisme : partage, esprit d'entraide, respect. Et puis, la simplicité de la vie dans la nature".

Louis, Scout d'Europe de 16 ans, apprécie de pouvoir prendre des responsabilités : "J'ai eu envie de devenir Chef de Patrouille. J'aime gérer les plus petits. Nous nous lançons des défis, nous apprenons de nos réussites comme de nos erreurs !"

"C'est sûr que le scoutisme fait grandir. Les scouts deviennent des adultes différents. Quand je reçois un CV avec une expérience de scoutisme, je le regarde plus attentivement" confie Jean-Daniel Louys.

DES ADULTES QUI S'ENGAGENT

Le défi, maintenant, pour les mouvements scouts, c'est de répondre à la demande. "Nous allons ouvrir prochainement un groupe sur le secteur d'Aix-Les-Bains. L'autre possibilité, aussi, c'est de dédoubler des unités exixtantes" explique Gilles Presson.

"Pour créer de nouveaux groupes, il faut des parents ou de jeunes adultes qui s'investissent" ajoute Jean-Daniel Louys.

"C'est un vrai engagement. Préparer un dossier de camp, par exemple, cela prend du temps. Nous devons répondre aux normes et réglementations." témoigne Marie-Clémentine Dur.

"Nous ne proposons pas un service clé en main. Le scoutisme, c'est une aventure. Une vie en communauté autour des enfants. C'est riche et on le vit dans peu d'endroits" conclut le délégué territorial.

Les mouvements scouts chrétiens :

- Scouts et Guides de France (catholiques)

- Guides et Scouts d'Europe (catholiques)

- Scouts Unitaires de France (catholiques)

- Eclaireurs et Eclaireuses Unionistes (Mouvement Protestant de Scoutisme)