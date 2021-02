Se mobiliser pour les droits des étrangers

Les cercles de silence rappellent depuis plus de 13 ans que les étrangers avec ou sans papier sont des personnes et que tout doit être fait pour respecter leur dignité.

Par ces manifestations sans bruit et sans violence, ces rassemblements veulent mobiliser l’opinion publique en plein cœur des villes notamment pour informer sur l’enfermement systématique des sans-papiers dans les Centres de rétention administrative.

En Isère, ces cercles de silence continuent leur mission en lien avec d’autres associations qui se mobilisent pour accompagner les personnes en situation de migration. C’est le cas notamment de 3aMIE qui organise désormais des formations diplômantes pour des jeunes devenus majeurs…

Vous voulez participer à la journée du 23 février...

Il est essentiel de vous informer !

Le site Internet de la CIMADE est très documenté : https://www.lacimade.org/

Vous pouvez aussi télécharger la dernière lettre d'information des cercles de silence :

cercles_de_silence_-_lettre_12_fevrier_2021.pdf