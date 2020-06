" Se reposer, ce n'est pas rien faire! "

A l'approche des vacances d'été, St Benoît a quelques conseils à nous donner pour vivre un plein repos. Attention à ne pas voir les vacances comme le moment du vide.



Au contraire, dans sa règle, St Benoît invite le moine à donner un rythme à la journée avec une alternance d'efforts et de détente. Il s'agit de bien habiter son environement. " Sinon, le temps risque de glisser entre nos mains de manière frutsrante et sans fruits ", consta e le Père Thierry Barbeau de l'abbaye St Pierre de Solesmes dans la Sarthe. Tout l'enjeu est donc de savoir commencer et achever une activité.