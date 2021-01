Semaine pour l'Unité des chrétiens

" L’œcuménisme : ses joies, ses difficultés et son avenir. A la suite de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, un dialogue entre le Doyen Philippe Goffinet et le pasteur stagiaire Maximin Topoko sur l'importance de l'unité au sein de la grande famille chrétienne, pour l'enrichissement de nos contemporains et des chrétiens. »