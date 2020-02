Silence, on prêche !

"Le pasteur est une figure attirante pour les réalisateurs. Avec autant de facettes de pasteurs que de films : le pasteur-prêtre, le directeur de conscience, le meneur, le prophétique...." explique Gabriel de Montmollin, directeur du MIR.

Le pèlerin de Charlie Chaplin, Le ruban blanc de Michael Haneke... On peut voir au musée une compilation de vingt minutes de différents films américains et européens. Et des robes de pasteurs, dessinées par une artiste pour illustrer les diférentes figures.

"Le cinéma montre aussi la trahison des idéaux"

"Le pasteur est censé incarner le bien. Mais le cinéma montre aussi la trahison des idéaux. Dans La nuit du chasseur on découvre cette figure du pasteur criminel, par exemple" souligne Gabriel de Montmollin.

Une exposition dans l'air du temps, pour ce musée, bâti à l'emplacement même où fut votée la Réforme, à Genève, en 1536.



Musée international de la Réforme : Rue du Cloître 4 CH-1204 Genève

Tél : +41 22 310 24 31

Ouverture du musée : du mardi au dimanche de 10h à 17h. Le site Internet du MIR donne toutes les informations pratiques.

