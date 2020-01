"Soyons les forces du changement!" : c'est la nouvelle signature du CCFD Terre-Solidaire. "Les dons récoltés servent à financer les actions d'acteurs locaux dans soixante trois pays. Ce sont des partenaires de long terme qui luttent chez eux pour le développement : souveraineté alimentaire, respect des droits, tourisme équitable..." explique Céline Bernigaud, chargée de développement associatif en Rhône-Alpes.

Depuis quelques années, l'ONG a développé, avec d'autres associations, une action de plaidoyer, vis-à-vis des décideurs. Elle sensibilise aussi de plus en plus le grand public, "parce que nos actions locales ont un impact global".

LE CCFD TERRE-SOLIDAIRE EN HAUTE-SAVOIE

En Haute-Savoie, les paroissiens catholiques connaissent souvent les actions de Carême du CCFD Terre-Solidaire : visite de partenaires étrangers, soirées bol-de-riz, animation d'une messe... Des équipes sont présentes à Annecy, Faverges, Reignier, Thonon, Annemasse, Chamonix...

"Les bénévoles s'engagent pour relayer les campagnes de plaidoyer ou participer à des temps de sensibilisation" souligne Marie-Hélène Barberot, présidente du CCFD en Haute-Savoie.

La délégation haut-savoyarde organise aussi régulièrement des voyages à la rencontre de ses partenaires. Bénévoles et jeunes ont ainsi découvert des acteurs du développement au Mexique, en Palestine, au Brésil, au Rwanda. Ils reviennent souvent "ambassadeurs" de l'ONG.

"LE ROYAUME N'EST PAS QUE POUR LA VIE ÉTERNELLE ; IL EST À CONSTRUIRE MAINTENANT !"

"Dignité de tout homme, attention aux plus pauvres, pouvoir politique au service du bien commun... Les valeurs du CCFD Terre-Solidaire sont en lien évident avec les Evangiles" rappelle Denis Coupat, diacre et aumônier de la délégatIon haut-savoyarde. Dans son Encyclique Laudato Si, texte de 2015 sur l'Ecologie Intégrale, le Pape François insiste sur tous ces points.

"L'engagement au CCFD Terre-Solidaire me nourrit spirituelllement. Je vis ma foi et cela m'éclaire dans ma vie de citoyenne" témoigne Arlette Brégeard, bénévole depuis 1982. "J'ai le sentiment que le Royaume n'est pas que pour la vie éternelle, il est à construire maintenant !" renchérit Xavier Courtois, membre de l'équipe d'animation.

DIX QUESTIONS D'AVENIR

Jusqu'en mai 2020, les bénévoles de Haute-Savoie et de toute la France sont invités à un processus citoyen interne à l'association. Ils peuvent donner leur avis sur une dizaine de questions. L"ONG doit-elle plus intervenir sur des questions franco-françaises ? Quelle part pour la spiritualité dans les actions ? Peut-on agir à la fois en collaboration et en conflit avec les pouvoirs économiques ?

Consultation qui participera aux orientations 2021-2027 de l'association. Parmi les enjeux : répondre aux défis actuels et susciter l'intérêt de nouveaux bénévoles. "Même si l'on aimerait être plus nombreux, je constate la professionnalisation des salariés et la détermination des bénévoles" se réjouit Arlette Brégeard.

"Devant l'état du Monde, on pourrait baisser les bras. Mais les liens fraternels avec les partenaires nous aident à porter un regard d'Espérance. A croire dans notre capacité à changer les choses et à agir tous ensemble !" conclut Marie-Hélène Barberot.