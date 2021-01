St Julien, un modèle pour tous les sarthois ?

Mgr Yves Le Saux revient sur la fête de la St Julien, premier évêque du Mans et saint patron du diocèse, dont le témoignage est toujours d'actualité.

L'évêque du Mans aborde également les enjeux liés à deux projets de loi débattus actuellement au parlement : la loi bioéthique et la loi sur le séparatisme. Deux lois cruciales et dangereuses pour notre avenir.