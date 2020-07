Sylvestre II - Le Pape de l'An Mil

Personnalité majeure du début du 2e millénaire, le pape Sylvestre II, qui naquit en Auvergne sous le nom de Gerbert d'Aurillac, était doté d'une intelligence hors-norme et se passionnera toute sa vie pour les sciences. Rien que dans ce domaine, on lui doit l'introduction en Occident de l'abaque et des tables de multiplications. Mais il inventa aussi des machines fonctionnant à la vapeur ou permettant de mesurer précisément le temps. Sur le plan religieux et politique, Sylvestre II parviendra à refonder l'autorité pontificale, à remettre de l'ordre dans les diocèses d'Allemagne et de France et œuvrera, au cours d'un pontificat s'étendant de 999 à 1003, à la restauration d'un Empire universel chrétein sur les bases de l'Empire carolingien.