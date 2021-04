Sylvie Robert : "Pâques c'est la naissance et la renaissance de notre foi"

Pâques, fondement de la foi chrétienne

En ce matin du dimanche de Pâques, les chrétiens fête le Christ ressuscité d'entre les morts, le passage des ténèbres à la lumière.

Après le silence du Samedi saint, les chrétiens en ce matin de Pâques, l'allégresse de la résurrection, moment le plus important de la vie chrétienne.

"La résurrection du Christ, c'est le fondement de notre foi, Pâques c'est la naissance et la renaissance de notre foi, nous allons avec les tous premiers chrétiens reprendre ce cri de la foi: Jésus celui qui a été crucifié, Dieu l'a ressuscité" nous rappelle, Sylvie Robert, soeur Auxiliatrice.

Pâques c'est dire "OUI" au Christ

Le jour de Pâques redisent "oui" à leur foi. Une véritable renaissance pour les croyants est un moment de partage et de rencontres, avec le Christ évidemment mais aussi l'ensemble de l'Église. "C'est en réentendant, redisant notre "oui" à cette proclamation de la foi, que nous entrons à la foi en relation avec le Christ, nous entrons en relation avec les autres et nous commençons et nous recommençons notre chemin de chrétien".