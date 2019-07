Synode, des jeunes du Havre dialoguent avec Mgr Brunin

"Ne pas confondre le bonheur avec un canapé!" a dit le pape aux jeunes lors des JMJ de 2016. Quitte ton Canap' c'est l'émission de RCF qui donne la parole aux jeunes. Chaque mois un rendez-vous spécial proposé par l'équipe nationale RCF avec les radios locales du réseau RCF. Dans la perspective du Synode d'octobre 2018 sur "La foi, les jeunes et le discernement des vocations", le pape François encourage les 18-30 ans à "faire entendre leur cri" (Lettre aux jeunes, janvier 2017). Chaque mois sur RCF, nous vous proposons de suivre la façon dont ils préparent le synode. Et dont ils s'interrogent sur le monde, la foi, l'Église et leur vocation.