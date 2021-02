Temps de retraite pour le carême à destination des 18/35 ans

Au cœur du tumulte du monde, comment prendre le temps de s’arrêter, de se recentrer sur l’essentiel, de nourrir son espace intérieur?

Le réseau jésuite MAGIS présent à Marseille propose une série de retraite destinée aux 18/35 ans pour faire une pause spirituelle, prendre le temps de s’arrêter, recharger son âme pour mieux repartir.

Au programme: exercices spirituels, relecture de sa journée, accompagnement spirituel et prières.

Un temps où s'imprime délicatement la marque du Christ dans notre quotidien.

Rendez-vous le week-end du 6-7 mars à La Pourraque (entre Aix et Manosque) et en complément une "retraite dans la vie" du 9 mars au 6 avril.