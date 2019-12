Théophanie, fête orthodoxe de la bénédiction des eaux

Le 6 janvier pour les orthodoxes ce sera le jour de la Théophanie, elle est,après Pâques et la Pentecôte, la plus grande fête du calendrier des églises de rite byzantin.

Une fête qui commémore le baptême du Christ par Jean dans les eaux du Jourdain et plus généralement la manifestation publique du verbe incarné au monde.

A Marseille, la Théophanie est célébrée sur le Vieux Port avec la célébration du rite de la grande bénédiction des eaux.

En quoi consiste cette fête exactement et que représente-t-elle?

Réponse avec le père Sébastien Garnier