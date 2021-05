Thibault Remaury, curé de la Paroisse St Michel en Lauragais

A l’occasion de la fête de la Bienheureuse Marie-Thérèse de Soubiran le 7 juin, nous avons rencontré l’abbé Thibault Remaury, curé in solidum de la Paroisse St Michel en Lauragais qui nous parle des deux figures de sainteté de Castelnaudary : la fondatrice de la Congrégation Marie-Auxilatrice donc et Melchior de Marion Bresillac, fondateur de la Société des Missions africaines. Il évoque différents aspects de la mission de l’Eglise catholique dans le Lauragais et annonce deux fêtes à vivre cet été : le pèlerinage très suivi à N.D. de Bassens et la première fête des grand-parents prévue le 25 juillet à Saint-Papoul.