"Tous frères" - Téléchargez l’encyclique du pape François

"« Fratelli tutti », écrivait saint François d’Assise, en s’adressant à tous ses frères et sœurs, pour leur proposer un mode de vie au goût de l’Évangile. Parmi ses conseils, je voudrais en souligner un par lequel il invite à un amour qui surmonte les barrières de la géographie et de l’espace. Il déclare heureux celui qui aime l’autre « autant lorsqu’il serait loin de lui comme quand il serait avec lui ». En quelques mots simples, il exprime l’essentiel d’une fraternité ouverte qui permet de reconnaître, de valoriser et d’aimer chaque personne indépendamment de la proximité physique, peu importe où elle est née ou habite. Ce Saint de l’amour fraternel, de la simplicité et de la joie, qui m’a inspiré l’écriture de l’encyclique Laudato si', me pousse cette fois-ci à consacrer la présente nouvelle encyclique à la fraternité et à l’amitié sociale."

Ainsi commence la troisième encyclique du pape François. Après "Lumen fideii" (2013) sur la foi et "Laudato Si'" (2015) sur l'écologie intégrale, c'est à une fraternité universelle que nous invite la troisième encyclique du souverain pontife.