Trésorier de paroisse : quelle mission !

"Dès que j'ai été en retraite, on est venu me chercher !" sourit Jean-Pierre Baudry, trésorier de la paroisse de la Trinité au Pays des Voirons (secteur de Fillinges) depuis quatre ans. Actifs ou retraités, les trésoriers sont recrutés pour leurs connaissances en comptabilité et leur facilité à manier les chiffres.

Leur mission ne se résume pourtant pas à tenir les comptes ! "Le trésorier est responsable de l'administration, la conservation et l'entretien du patrimoine paroissial" explique Raymond Boccard, économe du Diocèse d'Annecy.

Un photocopieur à remplacer ? Des travaux d'entretien à engager dans l'église ou au presbytère ? Besoin d'investir dans du matériel pour évangéliser ? De mettre aux normes un bâtiment pour l'accueil des personnes handicapées ? C'est le trésorier que l'on vient chercher.

"Ma paroisse est souvent dans le rouge"

Et quand, à cause de confinement ou de gros travaux, les dépenses gonflent ou les recettes chutent, les trésoriers se font des cheveux blancs ! "La paroisse est souvent dans le rouge. Elle est propriétaire de trois églises, construites après 1905. Ces édifices ont un gros coût d'entretien" confie Suzanne Gallay, engagée à Thonon.

"Heureusement, nous ne sommes pas seuls !" ajoute t-elle. Pour épauler le trésorier : le curé et un conseil économique de paroisse. Sans compter le support du Diocèse.

Quelle Eglise demain ?

Faut-il vendre ce vieux presbytère ? Arrêter de célébrer dans l'un des clochers l'hiver, pour économiser en frais de chauffage ? Mais qu'en sera t-il du dynamisme de cette communauté locale ? Les enjeux matériels ne sont jamais déconnectés de la mission d'une paroisse : vivre l'annonce de la Bonne Nouvelle, célébrer et servir le frère.

"Nous participons à des réflexions de fond, qui nous obligent à nous projeter. Que sera la paroisse de demain ? Quelle bonne décision prendre pour l'avenir ?" souligne Xavier Bregnac trésorier sur le secteur de Cran-Gevrier et Seynod.

"Nous sommes au courant des difficultés, mais aussi de ce qui va bien ! Ma Joie de trésorier, c'est de voir toutes les belles choses qui se vivent, le dynamisme des communautés et mouvements. Et de pouvoir dire oui, pour financer toutes ces actions !" conclut Xavier.

