Triduum : venez vous ressourcer à la Visitation !

Le triduum de la Visitation, c'est la formule "21è siècle" de la traditionnelle Semaine Salésienne. Un rendez-vous en perte de vitesse ces dernières années. Les religieuses et le Diocèse d'Annecy décident donc de lui donner une nouvelle forme.... et une nouvelle date ! Fini la semaine estivale, voici trois jours de propositions autour de la fête de la Visitation, le 31 mai.

Après un test l'an dernier, une équipe est chargée de muscler le programme, pour donner envie à un large public de participer. "La fête de la Visitation tombe pendant le week-end de l'Ascenssion cette année. Nous avons donc imaginé des propositions sur tout le pont" expliquent les membres de l'équipe.

"Ce qu'il écrit au xvIè siècle est applicable et éclairant à l'heure du numérique !"

Au coeur de ces journées : la découverte ou l'approfondissement de la spiritualité de Saint-François de Sales. Ce Saint, patron du Diocèse d'Annecy et des journalistes, est encore méconnu chez nous.

"En arrivant dans le département, il me semblait poussiéreux, lointain. En m'intéressant à lui, j'ai découvert une vie et des écrits si modernes ! Un vrai guide pour moi aujourd'hui !" confie Mélanie Rombaut, l'une des organisatrices. Approbation générale : "Ce qu'il écrit au xvIè siècle est applicable et éclairant à l'heure du numérique !" renchérit Marie Jaffré, membre de l'équipe (voir encadré).

Des visites et un spectacle pour toucher largement

Un triduum qui ménage des animations spécifiques par tranche d'âge ou centre d'intérêt : un temps pour les familles dont un enfant est en situation de handicap, des conférences, une récollection, des célébrations, des marches...

Nouveauté, cette année : une veillée spirituelle avec nuit d'adoration au monastère, pour les jeunes. "C'est une expérience rare, Les Soeurs n'ont pas hésité à ouvrir leur jardin" se réjouit Mélanie Rombaut.

"Certaines propositions vont au large : les visites salésiennes de la ville d'Annecy ou le film-spectacle sur la vie du Saint peuvent toucher tout le monde... y compris des personnes plus loin de l'Eglise" souligne le Père Vincent Rossat, coordinateur de la manifestation.

Un programme entièrement gratuit, sans inscription, avec prise en charge des enfants. De quoi inciter les curieux à participer à tout ou partie de ces quatre jours de pèlerinage salésien.

Eléments de biographie de Saint François de Sales

Saint François de Sales (né à Thorens en 1567, décédé à Lyon en 1622) est Docteur de l'Eglise. Son ouvrage Introduction à la Vie Dévote (1608) est un best-seller : il met la sainteté à portée de tous, ce qui est très moderne pour l'époque.

En 1616, il écrit le Traité de l'Amour de Dieu, qui fait référence encore aujourd'hui sur cette thématique.

C'est en prêchant par oral ou par des billets écrits, qu'il convertit de nombreux chablaisiens, alors passés au protestantisme.

Il est ordonné Evêque de Genève (en résidence à Annecy) en 1602.

Avec Jeanne de Chantal, une veuve dont il est conseiller spirituel, il fonde l'Ordre de la Visitation (religieuses dites contemplatives) à Annecy.

> Plus de détails sur les pages de la Visitation d'Annecy