Turquie, Terre sainte, Lourdes, Fatima : les pèlerinages 2020 du Diocèse

"Le pèlerinage, c'est un chemin d'intériorité que l'on vit avec d'autres" résume Christine Vesin, directrice au Service des Pèlerinages pour le Diocèse d'Annecy. Chaque année, Christine et son équipes peaufinnent un programme pour inviter les haut-savoyards sur ce chemin.

Avec un savant mélange de destinations : "On retrouve bien entendu les classiques sanctuaires mariaux. Et des pélerinages à l'étranger, pour creuser la Bible, découvrir un Saint ou l'histoire des communautés chrétiennes".

"L'histoire, les paysages et la rencontre avec de petites communautés chrétiennes d'aujourd'hui"

Pèlerinage inédit cette année : la Turquie, sur la trace des premières communautés chrétiennes. "Je l'ai testé moi-même l'an dernier. C'est fabuleux, très profond. Il y a l'histoire, les paysages. Et la rencontre avec de petites communautés chrétiennes d'aujourd'hui. Comme en Terre sainte" témoigne Christine Vesin.

Le pélerinage annuel du Diocèse à Lourdes est celui qui rassemble le plus de catholiques. Autour de huit-cent personnes : enfants, collégiens, lycéens et adultes, valides ou handicapés. Il aura lieu du 25 au 30 avril 2020. On peut s'inscrire jusqu'au 15 février.

