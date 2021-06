Un camp "avance au large" à Lourdes

On poursuit notre tour d’horizon des camps proposés cet été aux jeunes.



Aujourd’hui, arrêt dans le diocèse d’Aix et Arles où le pôle jeunes propose un camp à Lourdes destiné aux collégiens et lycéens.



Un camp intitulé “avance au large” qui propose des activités au grand air et une vie de foi reboosté.



Théo, nouveau responsable du pôle jeunes au Diocèse d'Aix et Arles, fait le point avec nous sur le programme de l'été et il invite les jeunes à déconnecter et à se rendre disponible à la rencontre.