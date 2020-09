Un couple ça se construit - Nouvelle charte pour les paroisses

Un couple ça se construit – Avec Alpha couple

Prendre soin de son couple est une mission que chaque famille se doit de prendre au sérieux. Heureusement plusieurs propositions sont là pour accompagner les couples, les aider à durer et à continuer à construire ensemble. Aujourd’hui, je reçois des animateurs d’Alpha couple, un nouveau parcours va débuter.

Soirée de présentation le 29/9 à 20h30 salle paroissiale de Montbonnot (en dessous de l’église).

Renseignements et inscriptions : 06 80 57 40 21 et alphacouple.gresivaudan@gmail.com

Une nouvelle charte pour les paroisses du diocèse

Juste un peu avant l’été, Mgr de Kerimel, évêque du diocèse de Grenoble-Vienne à promulgué la nouvelle charte des paroisses. Ce document est maintenant reçu partout et les prêtres et membres des équipes paroissiales commencent à se l’approprier. Le père Lagadec nous fait découvrir les grandes lignes de ce texte qui, au-delà de l’organisation, veut accompagner la mission des paroisses.

Le texte complet est disponible ici : https://www.diocese-grenoble-vienne.fr/charte-des-paroisses.html