Un dimanche des Rameaux particulier mais pas impossible

Dimanche c’est le dimanche des Rameaux, comment allons nous célébrer cette entrée dans la Semaine Sainte alors que nous sommes confinés ? Et comment bénir les rameaux ? Mgr Beau est notre invité et il a la réponse à toutes nos questions.



François Chasseriau sera aussi avec nous, il va nous présenter le programme des célébrations pour la Semaine Sainte, le diocèse et l’équipe de la radio se démènent depuis plusieurs jours pour vous organiser des temps de célébration malgré les conditions.



Et n’oublions pas le CCFD-Terre solidaire, la collecte annuelle de dons pour l’association a toujours lieu !