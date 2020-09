Un jubilé pour la terre, une libération pour l'homme et la création

La Saison de la Création a commencé le 1er septembre, sur le thème : "Un jubilé pour la Terre". Cette mobilisation encourage chacun à prendre conscience de sa responsabilité avant de passer à l'action et d'opter pour un mode de vie plus sobre et plus respectueux de l'environnement. Conversion écologique, conversion spirituelle : qu'est-ce que cela vous inspire ? Avez-vous franchi un cap à la faveur du confinement ? Melchior Gormand et Anne Kerléo donnent la parole aux auditeurs et reçoivent Martin Kopp et Sylvaine Lacout.

La Saison de la Création

Chaque année, du 1er septembre au 4 octobre, les chrétiens de toutes confessions sont invités à célébrer la création, à approfondir leurs connaissances des enjeux écologiques et leurs liens à la création, et aussi à agir pour une société plus en phase avec l'urgence écologique. Cette Saison se traduit par toutes sortes de propositions, de célébrations, ateliers et conférences dans le monde entier.

La dimension œcuménique, c'est-à-dire commune à toutes les Églises chrétiennes, est importante. En 1989, le patriarche ortohodoxe Dimitri Ier de Constantinople a fait du 1er septembre une journée de protection de l'environnement, ce jour étant dans la liturgie orthodoxe le premier de l'année. En 2015, année de la publication de l'encyclique Laudato Si', le pape François a institué la Journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la Création. Depuis 2007, les Églises orthodoxes célèbrent aussi un temps de la Création, elles ont été rejointes par les protestants et les catholiques.

la notion de jubilé dans la Bible

Chaque année, la Saison de la Création a un thème particulier. Celui choisi pour cette édition 2020, "Un jubilé pour la terre", est ancré dans la Bible. Dans le Livre du Lévitique en effet, au chapitre 25, il est question de cette notion de jubilé. "C'est un temps qui arrive au bout de sept fois sept années, donc 49 ans, explique Sylvaine Lacout, qui se caractérise par la jachère, c'est-à-dire qu'on ne cultive pas le sol et on va manger ce que la terre spontanément va donner." La théologienne ajoute que, dans la Bible, le temps de jubilé correspond à "une libération des personnes" sous différents aspects, comme la remise de dette ou le rachat des esclaves. "La notion de libération est très importante" - libération de la terre et de l'homme.

Ce thème fait aussi écho à la crise actuelle. Les trois dimensions de la notion de jubilé - libération, justice économique et écologie - "on les retrouve fondamentalement dans la question de la crise écologique aujourd'hui", souligne Martin Kopp. Si elle "n'est pas vécue aujourd'hui dans le judaïsme", cette pratique "tellement révolutionnaire" et "presque prophétique" demande à être méditée !