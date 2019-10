Un livre sur les psaumes signé le Père Cothenet

Savez-vous vraiment lire et comprendre un psaume ? La père Cothenet vient de publier un ouvrage, un guide pratique, il nous le présente dans quelques instants.

Ce dimanche l'Ordre de Malte fête à Bourges son fondateur, le Bienheureux Gérard. Une célébration est prévue à la chapelle Ste Jeanne de France.

Et on terminera ce Vitamine C avec une Ste Solange itinérante, c’est l’idée d’une école catholique du Berry, proposer aux familles d’accueillir Ste Solange chez elles, à tour de rôle.