Gaëlle Dumas est bénévole de l'association des amis de Saint-Armentaire (association locale au rayonnement et à la sauvegarde du patrimoine religieux). Elle nous raconte comment un marché "Laudato Si" va devenir un marché pérenne sur la commune d'Antibes. On y trouve des producteurs locaux, de l'artisanat monastique et désormais des maraichers et commerçants des vallées sinistrées par la tempête Alex.

Interview à écouter ici: