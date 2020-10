Un nouveau pasteur est arrivé dans l’Indre depuis quelques semaines, rencontre avec Luc Serrano. Avec lui nous verrons que des temps oécuméniques existent régulièrement à Argenton-sur-Creuse.



Une journée rosaire est organisée ce samedi à Châteauneuf-sur-Cher pour remplacer le pèlerinage qui devait avoir lieu à Lourdes et qui ne peut s’accomplir à cause du virus. Une façon de ne pas oublier les malades de notre diocèse.



Et ce dimanche Mgr Beau va rencontrer les représentants musulmans du Berry pour maintenir les liens interreligieux qui animent le diocèse.