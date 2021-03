Un pélé à la Bonne Mère rien que pour les fiancés!

Donner un oui aussi libre et entier que possible,

s’engager pour le meilleur et pour le pire dans un monde changeant et fragile,

c’est un peu ce que permettent les fiançailles, un temps de discernement vers le mariage.

Pourquoi se fiancer aujourd’hui?

En quoi ce temps est-il important dans la vie d’un couple?

Nous vous proposons d’en discuter aujourd’hui avec nos invités de la pastorale familiale du diocèse de Marseille qui propose le "pélé des fiancés", le 13 mars à 10h30 à Notre Dame de la Garde.