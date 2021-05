Un pélerinage de pentecôte à la Sainte Baume "sans tambours ni trompettes"

« Les lieux saints sont au monde ce que les astres sont au firmament, une source de lumière, de chaleur et de vie » disait le Père Lacordaire.



Cette source de lumière, les fidèles de la Sainte Baume, l’ont retrouvé à l’occasion des dernières fêtes de Pâques, puisque la grotte Sainte Marie Madeleine a rouvert après 9 mois de fermeture pour risque d’éboulement.



Comme l’accès au sanctuaire est de nouveau possible, le pèlerinage de la pentecôte du 22 au 24 mai aura bien lieu mais avec un programme très réduit en raison de la crise sanitaire.



On en parle avec Bernard Pey, vice-président de l’Association de Soutien à la Tradition des Saints de Provence.