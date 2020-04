Un projet de patronage pour le diocèse

Le confinement n’empêche pas les projets et vous l’entendrez avec notre invité qui espère mettre sur pied un patronage à Bourges pour le diocèse.



En cette période de confinement, comment surmonter un deuil ? Ne pas pouvoir faire ses adieux rend l’épreuve encore plus difficile.



Ce dimanche c’est le dimanche des vocations, nous verrons que le diocèse nous invite à prier pour les vocations.



Et puis vous allez tout de suite entendre François Chasseriau qui va nous annoncer que la messe de ce dimanche aura lieu depuis Châteauneuf-sur-Cher.