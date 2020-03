"Un trèfle à l'autre bout du monde" : une expérience personnelle et spirituelle

Volontariat chrétien avec les Missions Etrangères de Paris, tourisme, aventures, pèlerinage, retraites de méditations, formation de yoga… Delphine s'est construit un itinéraire sur mesure pendant deux ans et demi, en Asie et Europe.

"Ce sont des retraites à Taizé qui m'ont donné envie de voyager. On y rencontre des jeunes de différents pays. Et puis, un pépin de santé m'a obligé à arrêter de travailler et à remettre beaucoup de choses en question. C'est à ce moment là que j'ai décidé de tout quitter pour partir" raconte la jeune femme.

"Le sens qu'on donne à sa vie, ce n'est pas qu'une activité inscrite sur un panneau"

"J'ai approfondi ma foi catholique et je me suis rapprochée de Dieu, au-delà de la religion" témoigne Delphine. Fière d'avoir osé de nouvelles expériences, la jeune femme tente aujourd'hui de porter un regard nouveau sur elle et les autres.

"J'étais dans la question du faire. J'ai découvert que le sens qu'on donne à sa vie, ce n'est pas qu'une activité inscrite sur un panneau. Ce sont des valeurs qui touchent à l'être : être dans l'instant présent, l'ouverture, la relation aux autres, l'amour, le partage, la bienveillance, la gratitude. C'est un travail de tous les jours".

Pour partager son itinéraire, Delphine a écrit un livre, paru fin juin, intitulé Un trèfle à l'autre bout du monde. "Pour la première fois, je ne me suis pas demandé si j'avais les bons diplômes ou les capacités. J'ai juste osé !".



Aussi au sommaire de cette émission :