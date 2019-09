Une boutique solidaire mobile lancée par le Secours Catholique du Berry

Des vêtements et surtout du lien social sont apportés partout dans le Berry à l'aide d'un camion et surtout de bénévoles motivés. Reportage à suivre.



Les prêtres du diocèse font aussi leur rentrée, la semaine prochaine ils se rassemblent tous à Bourges pour une grande réunion.



Connaissez-vous la confrérie du bon larron ? Elle agit principalement pour les détenus et organise un pélerinage à Pellevoisin le mois prochain.