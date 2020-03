Une consécration dans le Diocèse d'Annecy !

Les Vierges Consacrées s'engagent à prier au moins deux fois par jour, à rester chastes et célibataires. La consécration les rend "épouse du Christ et signe du Christ dans le monde". Pas laïques... mais pas religieuses non plus ! Elles ne vivent pas en communauté, travaillent et s'assument matériellement.

"Cela fait vingt ans que je ressens l'appel à me donner à Dieu. J'ai expérimenté la vie dans un monastère, je suis passée par un foyer de charité. Et puis, j'ai rencontré une Vierge Consacrée. Et j'ai pensé que cela pouvait me correspondre" raconte Séverine Dupenloup, rayonnante.

"On me demande de prier pour telle ou telle intention. On me pose des questions de foi"

Séverine discerne depuis 2014, avec une équipe. "Il y a une réflexion sur la solitude, sur le fait de ne pas avoir d'enfant, sur le travail, sur des questions personnelles. C'est un long cheminement ! J'ai parfois été impatiente que l'Evêque d'Annecy me sente prête. Et lorsque j'ai lâché prise, c'est arrivé !".

Séverine qui ose témoigner de son parcours, au travail ou ailleurs. "On me demande de prier pour telle ou telle intention. On me pose des questions de foi. Et je sens que je vais recevoir les grâces de cette consécration tout au long de ma vie !"



