Une expérience de fraternité à Lourdes

Retour sur la célébration de l'ACAT

Ce dimanche avait lieu la célébration œcuménique organisée par l’Action des chrétiens pour l’abolition de la torture. Pour un des prédicateurs, la question de la torture doit être une préoccupation portée par chacun.

Vivre la fraternité à Lourdes

A la fin du mois de juillet, au cours du pèlerinage diocésain à Lourdes, est proposée une initiative originale de fraternité entre pèlerins et personnes en fragilité. Le service diaconie et soin vous présente le groupe des 50 et nous interpelle pour en faire partie.

Toutes les informations sur le pèlerinage diopcésain à Lourdes.

Vous désirez soutenir financière cette initiativeous, faites un don en ligne !

Le sens de l'Ascension pour le père Eymard

A la fin de l’émission, nous poursuivons la découverte de la spiritualité du père Pierre-Julien Eymard. Le Saint de La Mure nous donne le sens de la fête de l’Ascension que nous célébrons dans quelques jours.